Tradicional Bloco das Piranhas reúne centenas de foliões na volta ao Sambódromo

O Bloco das Piranhas reuniu centenas de brincantes ontem (19), no Sambódromo. A festa voltou a acontecer dois anos após a pandemia e animou o público que colocou suas fantasias para curtir a folia.

Em 2023, o bloco comemorou 43 anos de existência, segundo Marcos Botelho, um dos fundadores do evento que se tornou um dos mais aguardados todos os anos pela irreverência das fantasias femininas e maquiagens exageradas do público feminino e do masculino também.

A criatividade nas fantasias foi vista nos amigos Magda Loiana e João Chagas. Ele, que é artista plástico, criou fantasias de Chapeleiro Maluco para ele e de Malévola para a amiga. Todas, com toques de carnaval.

“A gente é louco por carnaval. Qualquer festa a fantasia a gente está no meio. Eu quis vir pra essa parte mais lúdica pra gente desmistificar um pouco o carnaval e se divertir bem colorido e decidi vir de chapeleiro, que é o meu personagem favorito”, disse Chagas.

Outro grupo de amigos pulou o carnaval do Bloco das Piranhas fantasiados de jogadores do Flamengo. Em fileira, eles percorreram a avenida do Sambódromo e brincaram com os outros foliões.

“Um mês antes, a gente já estava pensando em vir de um time. Pensamos em vir de Flamengo, por ser o time com maior torcida e viemos todo mundo de Flamengo pular esse carnaval”, contou o industriário Sander Mota.

Entre as atrações que participaram do evento estão Wanessa Alzier, Banda Impakto, Banda Marrakesh, Dj Evandro Jr e Xiado da Xinela, Os Embaixadores e nos intervalos Dj Layla Abreu.

Com informações do g1 AM