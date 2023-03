Tornado mata pelo menos 14 pessoas e causa estragos nos EUA

Pelo 14 pessoas morreram após um tornado atingir o Mississipi , nos Estados Unidos , na noite desta sexta-feira (24). Segundo o governador do estado, Tate Reeves, a tempestade atingiu região de Sharkey County por volta das 21h e, além das mortes causou diversos estragos na região.

Equipes de resgate foram acionadas e ainda trabalham para socorrer as vítimas. Segundo a mídia americana, o tornado deixou um rastro destrução por mais de 160km.

Antes da tempestade iniciar, o Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta pedindo para que as pessoas se protegessem e se abrigassem.

Mais cedo, o governo também já havia emitido um alerta informando que tornados poderiam atingir o estado, com ventos que poderiam ultrapassar os 120 km/h.

Nas redes sociais, moradores do estado publicam fotos e vídeos da destrição causada pelo ciclone. As imagens mostram um cenário de destruição com casas danificadas e veículos capotados.

FONTE: ÚLTIMO SEGUNDO