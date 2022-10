Torcida do Vasco é declarada patrimônio cultural e imaterial do estado Rio de Janeiro

Desde a vitória sobre o Bahia, vascaínos têm lotado São Januário em todas as partidas; ingressos esgotam no mesmo dia que são disponibilizados

O Governo do Rio sancionou uma lei que declarou a torcida do Vasco como patrimônio cultural e imaterial do estado. O projeto foi proposto, em agosto deste ano, pelo deputado Chiquinho da Mangueira e foi publicado no Diário Oficial de hoje (10).

Para o parlamentar, a torcida, que conta com mais de 10 milhões vascaínos, se trata de uma massa que “com amor, devoção e entrega vem enchendo os estádios, fazendo sua festa, levando o apoio irrestrito aos jogadores, representando o grande clube do Rio de Janeiro”.

Vale destacar que desde a vitória diante do Bahia, na Série B do Campeonato Brasileiro, os cruz-maltinos têm lotado São Januário em todos os jogos. Inclusive, esgotam ingressos no mesmo dia que as vendas são iniciadas.

Vasco e Sport se enfrentam na próxima rodada. O jogo será na Ilha do Retiro e é mais uma decisão de “seis pontos” para o Gigante da Colina. O time depende de si na competição para ficar mais perto do acesso à elite do futebol nacional.

Com informações do Lance!