Torcida brasileira acaba com cerveja e ataca destilados em ‘esquenta’ de jogo no Qatar

O Qatar conheceu como é a torcida brasileira em um “esquenta” para uma partida de Copa do Mundo.

Uma festa organizada hoje (24) na região do Estádio Lusail, palco da estreia contra a Sérvia, às 15h (horário de Manaus), ficou sem cerveja e fez os torcedores apelarem para os destilados.

O evento começou por volta das 12h (horário local, 6h de Brasília), o que significa dez horas antes de a bola rolar. Às 16h, a roda de samba da Torcida Canarinho começou e animou os mais de 300 presentes. A questão é que às 18h a música parou para a torcida entoar o grito “eu não vou embora”.

Foi a reação dos presentes para o momento em que o bar anunciou que a cerveja havia acabado. A decepção tomou conta da fila e os que estavam na boca do caixa depois de mais de meia hora de pé esperando para comprar foram os que mais se desesperaram.

A alternativa para os que já tinham comprado a ficha da bebida foi apelar para os destilados. A pinga e a caipirinha improvisada eram oferecidas como compensação. Claro que a qualidade da bebida tipicamente brasileira não era das melhores.

A festa foi organizada em uma praia no melhor estilo do Oriente Médio. Absolutamente artificial, cercada de prédios gigantes e guindastes que ainda subiam outros arranha-céus. Até mesmo cabanas no melhor estilo árabe estavam disponíveis para os que alugavam um arguile, algo bem típico da região.

Além da cerveja e do pagode, a festa ainda teve a feijoada com direito a carne de porco. Com a autorização especial do governo por morarem aqui, os organizadores conseguiram comprar o alimento para a festa.

Além desse evento, os brasileiros também se concentraram em outro ponto da cidade para um evento do Movimento Verde e Amarelo, que também teve a presença de muitos brasileiros.

No esquenta na Copa da Rússia 2018, os brasileiros sofreram não com a falta de cerveja, mas com a temperatura da bebida. A reclamação foi tanta que no segundo evento de esquenta na Rússia, a organização providenciou quilos de gelo para encher várias geladeiras horizontais.

