Torcedor do Flamengo tem prisão decretada após assédio a repórter da ESPN no Maracanã

Sem autorização, torcedor rubro-negro deu um beijo em Jéssica Dias, jornalista da ESPN, enquanto ela trabalhava ao vivo ontem (7), no entorno do Maracanã. Flamengo condena atitude

Após prestar depoimento na delegacia do Maracanã, o torcedor do Flamengo que assediou ao vivo a repórter da ESPN Jéssica Dias passou por um julgamento no Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio e, após audiência de custódia, teve prisão preventiva decretada.

O cidadão, Marcelo Benevides Silva, está na companhia de um filho menor de idade (17 anos), e a ESPN e os advogados do Flamengo se colocaram à disposição para dar toda assistência ao jovem durante o período. Eles são moradores de Rio Bonito, no interior do Rio de Janeiro. Sua mãe ainda se encontra na cidade natal.

Em conversa informal com a imprensa, o menino, muito assustado, pediu desculpas aos jornalistas em nome do pai.

O pai de Jéssica Dias chegou posteriormente ao local para acompanhar a filha. A repórter, muito abalada, já prestou depoimento e foi liberada para casa.

Os cinegrafistas da ESPN André e Bandeira, o supervisor Sérgio Koln, e o comentarista Pedro Ivo Almeida estiveram a todo o momento na delegacia prestando auxílio à repórter, assim como o departamento jurídico do canal.

Os advogados do Flamengo presentes também se colocaram à disposição para eventuais ajudas. O clube, mais cedo, também havia emitido uma nota oficial repudiando o assédio.

Além do episódio de assédio envolvendo Jéssica Dias, a delegacia do Maracanã registrou ainda uma apreensão de cerca de 200 morteiros do lado de fora do estádio, sinalizadores, além de um cambista que estava vendendo sete ingressos de cortesia.

Com informações do Uol