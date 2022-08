Tony Medeiros quer Universidade Rural com cursos para indígenas em comunidades do interior

O deputado Tony Medeiros (PL), ao fazer um balanço da sua viagem aos municípios da região do Médio Solimões, disse, hoje (30), que realizou vários encontros com as comunidades rurais e indígenas para ouvir as demandas e buscar junto às autoridades, as soluções.

“É uma grande oportunidade de nós ouvirmos o povo. Esse contato também faz aumentar o nosso compromisso com o homem interiorano. O atual governo tem olhado o interior com um olhar diferenciado. Várias medidas já foram implementadas. Ainda tem muito o que fazer e o nosso trabalho é articular junto às autoridades para resolver os problemas com educação, saúde, segurança, infraestrutura e principalmente a geração de emprego”, ressaltou o deputado.

Além de visitar comunidades rurais, o deputado fez questão de se reunir com vários povos indígenas.

“O poder público precisa ter uma atenção especial para com essa população. As políticas públicas devem ser implementadas com mais rapidez. Os indígenas e os ribeirinhos precisam de oportunidades para mudar a difícil realidade em que vivem hoje”, afirmou Tony Medeiros

Um bom exemplo de oportunidade pela qual o deputado Tony tem lutado é a implantação da Universidade Rural que tem como proposta levar curso superior da UEA e do Cetam para mais de 300 mil pessoas, por meio da estrutura tecnológica que a Seduc usa atualmente para o ensino médio. “Eu acredito que só a educação pode transformar a vida das pessoas. A Universidade Rural deverá ser um caminho para aumentar as oportunidades de quem vive no interior”, concluiu o parlamentar.

Nessa viagem o deputado Tony Medeiros visitou os municípios de Tefé, Uarini, Alvarães e Fonte Boa.

Com informações da assessoria