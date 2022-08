Tony Medeiros diz que só a educação de qualidade vai transformar a vida dos povos indígenas

No dia de hoje (9) se comemora o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Ao falar da tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Tony Medeiros (PL) defendeu que somente com uma educação de qualidade se vai melhorar a qualidade de vida dos povos indígenas.

“Desde os descobrimentos da América, em 1492 e do Brasil em 1500 que os povos indígenas vivem um processo de deterioração na sua qualidade de vida. São problemas de saúde, perseguições, preconceito e muitos outros. E só existe uma maneira de mudar essa realidade, que é por meio da educação. Uma educação de qualidade vai igualar as oportunidades e os povos indígenas vão poder concorrer no mesmo pé de igualdade”, disse o deputado.

O Parlamentar argumentou ainda que atualmente alguns indígenas até se destacam em alguns campos profissionais como professores, enfermeiras e médicos, no entanto, é preciso garantir mais oportunidades. “Eu gostaria de ver centenas, milhares de indígenas ocupando cargos relevantes, tanto no Poder Público quanto no setor privado. E isso só vai acontecer quando os povos indígenas tiverem uma educação de qualidade. Hoje também é um dia de reflexão”, afirmou.

Segundo dados da ONU, a população indígena no mundo está estimada em cerca de 370 milhões de pessoas, o que representa algo em torno de 5% da população mundial. No Brasil, são quase 900 mil indígenas. O Amazonas é o Estado brasileiro com maior concentração de povos indígenas.

Com informações da assessoria