Tony Medeiros defende Festival Folclórico de Parintins como festa da cultura popular

Depois de analisar as ocorrências pós festival, o deputado Tony Medeiros (PL), defendeu de forma veemente, hoje (29), na Assembleia Legislativa, a realização do 55° Festival Folclórico de Parintins. “Eu não posso me calar diante de pessoas que venham atacar o festival. Não podemos concordar que pessoas tentem passar a ideia de que o festival é uma farra do dinheiro público. Para quem não sabe o festival é uma das alternativas econômicas que a cidade de Parintins encontrou na indústria cultural. Nasceu de gente humilde e hoje é uma festa grandiosa que deixa nos cofres públicos cerca de cento e cinquenta milhões de reais. O festival gerou renda, emprego e dignidade para o povo da minha cidade”, afirmou da tribuna o deputado.

O discurso de Tony foi feito logo após o deputado Wilker Barreto (Cidadania) se pronunciar dizendo que os deputados que estavam no camarote do governador, eram os mesmos que deveriam fiscalizar a aplicação dos recursos.

A fala de Wilker foi rebatida por Tony Medeiros. “O deputado Wilker ofende os parlamentares. Eu fui agradecer ao governador pelos investimentos feitos para a realização do festival. Ele votou o orçamento e sabe que dinheiro da saúde tem que ser gasto na saúde, da educação na educação, assim como o da cultura tem que ser gasto com cultura. Fiscalizar é nosso papel, mas não se pode misturar as coisas e passar essa ideia de que o dinheiro gasto no festival veio de outra área”, salientou.

Tony Medeiros fez questão de ressaltar também que já solicitou das autoridades a planilha de gastos com o festival para poder fazer uma análise mais apurada. “Procuro cumprir o nosso papel com responsabilidade. Por isso, defendemos os investimentos no festival, pois sei o quanto ele representa para o povo de Parintins”, concluiu o deputado Tony Medeiros.

Com informações da assessoria