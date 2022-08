Tony Medeiros começa campanha com adesivaço hoje a meia noite no Passeio do Mindu

Em busca de ganhar tempo e eleitores, o deputado Tony Medeiros (PL) começa hoje à noite, a zero hora e um minuto, um adesivaço que vai marcar o início da propaganda eleitoral rumo às eleições de outubro. O local escolhido foi o Passeio do Mindu, no Parque Dez.

O deputado Tony Medeiros está concorrendo a reeleição apostando no trabalho que vem desenvolvendo na Assembleia Legislativa em favor da interiorização da saúde, em defesa do setor primário, da educação, por meio da universidade rural, do destravamento das questões ambientais, dos artistas, dos povos indígenas, das pessoas com deficiência, do turismo e etc.

“Essas são algumas bandeiras que defendo desde o primeiro dia do meu mandato. Conseguimos articular junto ao Governo do Estado os leitos de UTIs para Parintins e outros municípios como Tefé e Tabatinga. Fiz uma Lei que estipula prazos para que o Ipaam conceda ou não as licenças ambientais beneficiando os produtores rurais. Outra Lei, diz respeito à regulamentação da pesca esportiva. Enfim, posso mostrar trabalho e realizações, mas sei que ainda tem muito por fazer, por isso, busco a reeleição”, disse o deputado Tony Medeiros.

Tony garantiu ainda que a intensidade da campanha não vai atrapalhar em nada o trabalho no Plenário. “Fizemos um planejamento para que o atendimento na Assembleia continue a ser realizado. Com certeza, não vai atrapalhar a campanha eleitoral”, concluiu, o parlamentar.

Com informações da assessoria