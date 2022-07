Tocantins vence I Etapa do Circuito Amazônia de Vôlei de Praia, na Vila Olímpica

Neste final de semana a Vila Olímpica de Manaus foi sede da I Etapa do Circuito de Vôlei de Praia Adulto Masculino. Com o placar de 2 sets a 0, a equipe de Tocantins venceu o time de Roraima e sagrou-se campeã da primeira etapa da competição, realizada no sábado e domingo (09 e 10/07). Com apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), o torneio busca classificar as melhores duplas para o Circuito Brasileiro de Voleibol Aberto.

Reunindo equipes do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Tocantins, o Circuito Amazônia de Vôlei é chancelado pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), dirigido pelas federações estaduais que integram a região amazônica brasileira.

“Ficamos felizes por sediar um evento a nível nacional e poder contribuir para que inúmeros atletas participem de competições como essa. Assim como outras modalidades, o vôlei de praia também permanece em evidência e a força que o esporte tem por excelência”, destacou o diretor-presidente da Faar, Jorge Oliveira.

Jogando vôlei de praia há mais de 10 anos, Victor Leal do time de Tocantins, ressalta a importância dessa conquista e o quanto a integração com outros times faz com que a modalidade seja cada vez mais reconhecida nacionalmente.

“Essa competição é de grande valor para nós atletas, porque prestigia a região norte do nosso país. Temos duplas muito fortes em nível técnico e cada etapa do circuito só mostra o quanto o vôlei de praia pode ser cada vez mais valorizado”, destacou o jogador Victor Leal.

O circuito acontece anualmente em três etapas, nos naipes masculino e feminino, cada etapa gera uma pontuação para as duplas que conquistam o primeiro lugar no pódio. No final das três etapas, os resultados são somados, conforme a classificação de cada equipe, e a melhor dupla classificada representará a sua região no torneio nacional. A segunda etapa deste ano acontecerá nos dias 30 e 31 de Julho em Roraima.

“Hoje nós realizamos essa competição visando o Circuito Brasileiro de Voleibol Aberto, quem for campeão na etapa final já entra automaticamente na fase classificatória do torneio nacional. Então nosso objetivo é fazer com que essas duplas comecem a jogar a nível nacional”, ressaltou o presidente da Federação Amazonense de Voleibol (FAV), Tadeu Picanço.

*Com assessoria