TJAM e Faculdade Santa Teresa realizam mutirão com 50 audiências de conciliação

A Faculdade Santa Teresa, por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas, e em parceria com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), realizou um mutirão de audiências de conciliação.

Durante o mutirão foram realizadas 50 audiências, a maioria entre consumidores e empresas de vários segmentos. As que tiveram acordo entre as partes foram homologadas imediatamente. As demais terão a sentença em 30 dias úteis. A ação com a Faculdade Santa Teresa faz parte do projeto “Justiça Eficaz”, executado pela 3ª Vara do Juizado Especial Cível.

O juiz Luís Cláudio Chaves, que coordena o projeto, ressalta que o mutirão foi um sucesso e que, no início de 2023, uma nova ação será realizada em parceria com a Faculdade Santa Teresa. “A audiência de conciliação é uma etapa importante do processo e que garante uma solução mais rápida para determinados conflitos”, destacou.

Segundo a coordenadora do NPJ, Mônica Dias, 40 alunos do curso de Direito da FST participaram do mutirão. Eles passaram por treinamento com as equipes do TJAM. “A participação no projeto é uma oportunidade de contribuir com a sociedade e com a formação dos acadêmicos de Direito. Nossos alunos conseguem colocar em prática tudo aquilo que aprenderam na sala de aula”, frisou.

