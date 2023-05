TJAM abre inscrições para o cadastro de estágio

O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) tornou pública a abertura de inscrições para estudantes matriculados no ensino superior que desejam ingressar no banco de cadastro para estágio no Poder Judiciário Estadual. A oportunidade é disponível para 21 áreas do conhecimento (com exceção da área do Direito) e os graduandos cadastrados, que atenderem aos pré-requisitos estabelecidos, podem vir a ser convocados para entrevistas de seleção conforme a necessidade do Tribunal.

De acordo com instruções da Divisão de Provimento e Movimentação de Pessoas da Secretaria de Gestão de Pessoas (Segep/TJAM), as inscrições podem ser efetuadas por meio do link https://tinyurl.com/tjamestagiocapital.

A oportunidade é disponibilizada para estudantes de ensino superior nas áreas de: Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Contabilidade, Design, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Estatística, Fisioterapia, História, Informática, Jornalismo, Odontologia, Pedagogia, Publicidade e Propaganda, Psicologia e Serviço Social da capital Manaus.

Os interessados devem, obrigatoriamente, estar matriculados a partir do 3.º período em instituições de ensino superior autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC) e possuir coeficiente de rendimento acadêmico igual ou superior a 7,0.

Orientações:

Ao acessar o link para inscrições, o interessado deverá estar logado numa conta Google (GMail).

Ao clicar no link, o candidato deverá preencher um formulário, que se divide em cinco etapas, cada uma com uma categoria específica de dados a serem preenchidos, na sua maioria obrigatórios (Dados Pessoais; Endereço e Contato; Dados Acadêmicos; Experiências Anteriores e por último, Prova Objetiva).

A Prova Objetiva (online) deverá ser respondida no mesmo ato da inscrição e é composta por 10 questões de múltipla escolha sobre temas gerais das disciplinas: Língua Portuguesa, Informática Básica e Legislação do Estágio.

Os que obtiverem, no mínimo, 50% de acertos nesta prova objetiva, passarão a compor o banco de dados e poderão ser convocados para entrevista de seleção, conforme o surgimento de vagas e análise curricular.