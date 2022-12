Tite confirma retorno de Neymar contra a Coreia do Sul: “Vai treinar e vai para o jogo”

Técnico do Brasil confirmou que o camisa 10 da Seleção volta ao time para as oitavas de final da Copa

Na manhã deste domingo, 4, o torcedor da Seleção Brasileira recebeu uma ótima notícia durante a entrevista coletiva do técnico Tite, que confirmou o retorno de Neymar para o time diante da Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo do Qatar.

“Em relação ao Neymar, ele vai treinar hoje de tarde, treinando, estará, sim, no jogo”, declarou o treinador.

“Eu não passo informação que não seja verdadeira. Ao longo da minha carreira sempre tive a credibilidade. Ele vai treinar. Estando bem, vai para o jogo. Os outros dez eu não escalo”, completou.

Com informações do Lance!