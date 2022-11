Tite anuncia nomes dos 26 jogadores convocados para a Copa do Mundo; confira

O técnico Tite anunciou nesta segunda-feira, 7, a lista dos 26 jogadores convocados para defender a Seleção Brasileira em busca do hexacampeonato na Copa do Mundo do Catar. Os nomes foram divulgados nesta tarde, com transmissão ao vivo no Terra.

Esta é a primeira vez que a Fifa permitiu que cada seleção leve 26 jogadores para o Mundial. Até a edição da Rússia em 2018, só 23 nomes podiam ser inscritos na principal competição do futebol.

Não houve muitas surpresas na lista dos jogadores convocados. Os principais nomes durante a campanha das Eliminatórias foram lembrados por Tite, o que reforça a percepção de que o técnico brasileiro valoriza as relações de confiança com os jogadores.

A principal dúvida era sobre a convocação de Daniel Alves. Após se destacar no título da Copa América de 2019, ele ficou fora de algumas convocações. O veterano de 39 anos se transferiu para o Pumas, do México, em junho deste ano e apresentou um desempenho abaixo do esperado. Mesmo estando fora dos últimos amistosos, o jogador foi chamado pelo técnico.

Uma das poucas surpresas da lista é a presença do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal. O jogador foi convocado para os últimos amistosos e deixou uma boa impressão com a amarelinha. Nesta temporada, Gabriel Martinelli disputou 18 jogos pelo clube londrino, com 5 gols e 2 assistências.

O técnico Tite explicou a escolha por Martinelli, que venceu a disputa contra Firmino, Matheus Cunha e Gabigol.

“A função do Gabriel Martinelli é de externo, ponta, agressivo. Tem sido um dos destaques do Arsenal. É um jogador do lance individual, transições em velocidade. Esteve conosco, foram duas convocações, e vem mantendo esse alto nível. Precisamos de jogadores agudos e incisivos pelos lados”, disse Tite em entrevista coletiva.

O Brasil está no Grupo G do Mundial. A partida de estreia é na quinta-feira, 24 de novembro, às 16 horas, contra a Sérvia. Na segunda-feira, 28, a Seleção enfrenta a Suíça às 13 horas. A equipe de Tite fecha a participação na primeira fase no dia 2 de dezembro às 16 horas.

Veja os jogadores convocados para a Copa:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Lateral-direita

Danilo (Juventus)

Daniel Alves (Pumas)

Zagueiros

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Éder Militão (Real Madrid)

Bremer (Juventus)

Lateral-esquerda

Alex Sandro (Juventus)

Alex Telles (Sevilla)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United)

Fabinho (Liverpool)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (West Ham)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Atacantes

Neymar (PSG)

Raphinha (Barcelona)

Vinicius Júnior (Real Madrid)

Antony (Manchester United)

Richarlison (Tottenham)

Gabriel Jesus (Arsenal)

Rodrygo (Real Madrid)

Pedro (Flamengo)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

