Tirullipa é expulso da Farofa da Gkay por puxar biquíni de várias influencers na piscina

Em vídeos que circulam nas redes sociais, o ator deixa influenciadoras nuas ao tirar a parte de cima do biquíni.

“Me senti invadida, isso é assédio. Ele não fez assédio só comigo, é uma falta de noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa… mas eu estou indignada. Porque era fã desse cara”, disse nos Stories a influencer Nicole Louise.

Splash apurou que Gkay, que é muito próxima de Tirullipa, expulsou o humorista por ter considerado a atitude dele um assédio.

A reportagem também apurou que a assessoria de imprensa de Tirullipa e a produção da Farofa da Gkay fizeram uma reunião após a situação e em breve devem soltar um comunicado.

A reportagem entrou em contato com o humorista e com a organização do evento, que passou a seguinte nota:

“Devido ao episódio de assédio, ocorrido na tarde de hoje na Farofa da Gkay, foi adotada providência imediata pela organização do evento com a retirada do convidado que teve tal comportamento. Toda equipe repudia esse tipo de comportamento e jamais apoiaria qualquer atitude desrespeitosa às mulheres ou outra pessoa no local.”

O colunista Lucas Pasin, de Splash, teve acesso a mensagens que Tirullipa divulgou em um grupo privado. Ele pediu desculpa e admitiu que foi uma brincadeira de mal gosto. “Minha esposa e eu estamos aqui chorando muito mal por tudo isso… perdão, gente”.

Farofa da Gkay

Evento promovido pela influenciadora digital Gessica Kayane, a “Farofa da Gkay” faz sucesso desde 2017 e a edição de 2022 começou na segunda-feira (5) e termina hoje (7), na cidade de Fortaleza, no Ceará.

O evento com a participação de famosos e subcelebridades contará com exibição ao vivo do Grupo Globo.

Além de acompanhar as fofocas de bastidores via redes sociais das celebridades, a festa terá uma transmissão ao vivo no Multishow, canal pago do Grupo Globo, durante os shows noturnos.

O evento da influenciadora digital conta com grandes nomes da música, como Anitta, Ivete Sangalo, Pabllo Vittar, Luísa Souza e Wesley Safadão, entre outros.

