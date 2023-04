Tiktoker e a capivara Filó continuarão juntos em Autazes após comprovação de cuidados

Agenor Tupinambá havia sido multado em R$ 17 mil pelo Ibama e teria que entregar animal ao órgão

O tiktoker Agenor Tupinambá, de 24 anos, afirma ter conseguido manter consigo a capivara Filó após a polêmica envolvendo o Ibama. O criador de conteúdo fez ontem (20), um post collab no Instagram com o deputado Felipe Becari, com um texto relatando o que pode ser o desfecho do caso.

“Vitória! Da razoabilidade, da coerência, do que é correto! A Filó vive em seu habitat natural e, por isso, não será mais removida e entregue às autoridades! Isso nos deixa extremamente felizes diante do esforço que tivemos, mas também cientes de que algumas informações devem receber a atenção de todos vocês após esse caso que tanto repercutiu”, diz o comunicado.

O texto ainda faz alerta para a importância de campanhas educativas sobre tráfico de animais silvestres e reforça que esse não é o caso do filhote de Agenor. “Nesse caso específico, o animal vive em seu habitat natural, não foi tirado, nem encarcerado e, embora algumas condutas devam ser ajustadas (como o tipo de conteúdo produzido), ela está lá e assim continuará, pois vive em liberdade”, diz a nota.

Por fim, Becari deixou uma mensagem ao criador de conteúdo: “Pode dormir tranquilo, Agenor. A Filó continuará vivendo em seu habitat natural que tanto ama e está adaptada”.

Filó em liberdade

O tiktoker Agenor Tupinambá, que ficou conhecido mostrando sua rotina ao lado da capivara Filó e que foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal, usou suas redes sociais para se defender das acusações. O jovem teria que entregar o animal ao Ibama e pagar uma multa de R$ 17 mil.

Ele se defendeu das acusações, afirmando que fez de tudo para preservar a vida de Filó, um filhote que vive com ele desde que nasceu. Após a repercussão, o influencer ganhou apoio de famosos.

Agenor mora numa fazenda em Autazes, no interior do Amazonas. De lá, ele mostra sua rotina com vários animais, inclusive Filó, que nasceu quando indígenas da região caçaram uma capivara sem saber que ela estava grávida. O primo de Agenor deu o filhote para ele, e o animal vive livre na fazenda do criador de conteúdo, onde ele compartilha sua rotina.

Com informações da Revista Quem