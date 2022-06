Tiago Leifert se defende após polêmica por anunciar voto nulo no segundo turno

Tiago viralizou ontem (7), ao revelar o posicionamento político em um vídeo publicado nas suas redes sociais e fez críticas a quem o cobrou por decidir votar nulo.

“Eu sou a favor do debate, sem ofensa e sem agressividade. Nunca funciona. E esse vídeo também não vai adiantar nada, mas segue a tentativa”, escreveu na legenda do vídeo. Ao falar, Tiago comenta a falta de liberdade que sente para mostrar o próprio lado político.

“Cometi um erro grave que foi falar como eu penso politicamente, eu falei o que vou fazer em caso de segundo turno entre os dois candidatos em primeiro lugar nas pesquisas. E eu disse que não votaria em nenhum dos dois”, começou.

No vídeo, ele lista os xingamentos que leu na internet e questionou o porquê da reação dos internautas.

“Desde então, fui chamado de covarde, imbecil, burro, falaram que eu não sei nada sobre a vida, que preciso aprender. Queria só pontuar umas coisas curiosas. Primeiro: por que eu não posso dizer o que eu penso? Por que eu sou xingado?”, disse.

Ele então, diz que as pessoas que o criticam sentem que são “enviadas do céu” para ensinar sobre política. “No podcast eu falo disso, do tom professoral, das pessoas da internet com grandes seguidores, por escrever em portal ou jornal, acham que são enviadas para iluminar seres inferiores, para instruir e ensinar como a gente deveria pensar. Todas as críticas vieram nesse tom”, afirmou.

Tiago sente que as pessoas que o criticaram são da “polícia dos costumes”. “Olha que curioso, as pessoas que vieram defender a democracia e que se julgam defensoras da democracia e dizem que eu sou uma ameaça por votar nulo, são as primeiras a dizer que eu sou imbecil por pensar diferente”, pontuou.

“Sei que não vai adiantar, mas confie em mim, eu estou entendendo. O que eu quero dizer é que se você acha que a democracia é ameaçada, você não pode defendê-la atacando as pessoas”, comentou.

Com informações do IG