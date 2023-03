Thiago Nigro é cortado de igreja após assumir namoro com Maíra Cardi, diz jornal

Thiago Nigro, investidor conhecido como Primo Rico, foi cortado de um congresso de uma igreja em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, após assumir o namoro com a ex-BBB e coach de emagrecimento, Maíra Cardi, segundo o Extra.

Conforme o jornal, o pastor Leonardo Sale, que coordena o evento, teria vetado a participação de Nigro no Primeiro Congresso Liberta Brasil, da Igreja Pentecostal Tempo de Milagres (IPTM), que acontece entre os dias 6 e 13 de março. Há semanas atrás, a presença dele já tinha sido confirmada até nas redes sociais da IPTM.

“O problema é que no meio religioso ele está mais queimado que churrasco, e o pastor Leonardo achou melhor não levá-lo”, disse uma fonte ao jornal.

Maíra Cardi e Thiago Nigro assumiram o relacionamento no início de março. Nas redes sociais, eles compartilharam várias fotos juntos. Após críticas, ela desmentiu boatos de traição. A ex-BBB confirmou a separação de Arthur Aguiar no começo deste ano. No fim de janeiro, Thiago também anunciou o fim do casamento com a influenciadora Camila Ferreira.

O Terra entrou em contato com a IPTM e com a equipe de Thiago Nigro questionando sobre a participação no congresso, mas ainda não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.

*Com informações de Terra