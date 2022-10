The Rock fala pela 1ª vez sobre boato e desmente candidatura à presidência dos EUA

Dwayne “The Rock” Johnson, 50 anos, não irá concorrer à presidência dos Estados Unidos nas próximas eleições. O ator falou pela primeira vez sobre um rumor considerado sério em seu país, de que entraria na corrida presidencial, e explicou que a opção “está fora de cogitação”.

No ano passado, no programa Sunday Today (NBC), The Rock chegou a dizer que considerava concorrer ao cargo. A declaração veio logo após ele ser apontado como a celebridade que os norte-americanos mais querem ver chefiando o país.

Agora, em participação na atração Sunday Morning (CBS), o artista voltou atrás em sua fala. “Vou dizer isso porque requer um outro lado. Amo nosso país e todos que vivem nele. Mas também amo o meu papel de pai”, afirmou.

The Rock é pai de três meninas: Simone, 21 — do casamento com Dany Garcia — e Jasmine, 6, e Tiana, 4 — de seu atual relacionamento com Lauren Hashian.

“O mais importante para mim é ser pai. Especialmente durante esse período, esse momento crítico na vida das minhas filhas”, continuou o artista.

“Sei como era estar na estrada tão ocupado, estive ausente por muitos anos com a minha primeira filha — em idades e momentos críticos para ela. E seria isso que a presidência faria. Então a minha prioridade são as minhas filhas. É claro que um cargo de CEO seria ótimo, mas o que mais quero agora é ser o pai das minhas filhas”, finalizou.

