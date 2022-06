Thaysa Lippy apresenta PL para divulgação do Disque Idoso em policlínicas e UBSs de Manaus

Neste dia 15 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, porém os desafios no combate a esse tipo de violência ainda persistem. Para reforçar a importância do combate aos maus-tratos, a vereadora Thaysa Lippy (PP) apresentou um Projeto de Lei para divulgação dos canais de denúncias contra idosos, em Policlínicas e Unidades Básicas de Saúde (UBSs) geridas pelo município de Manaus.

Pelo projeto, as policlínicas e UBSs de Manaus deverão afixar cartaz ou placa em local visível, informando o canal para denunciar maus-tratos contra idosos. Consta ainda que os meios informativos constantes do caput deste artigo deverão conter a seguinte informação: “O Disque Idoso 165 é um serviço da Prefeitura de Manaus, executado pela Fundação Dr. Thomas, que recebe denúncias de maus-tratos de idosos, solicitações de informações sobre questões do envelhecimento e de visitas domiciliares”.

A violência contra o idoso é crime previsto em Lei, Constituição Federal, Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e Código Penal.

A orientação aos idosos e familiares é denunciar qualquer caso suspeito. Os relatos também podem ser feitos por meio do Disque 100, o telefone 181, disque-denúncia da SSP-AM, ou ainda no telefone da Delegacia do Idoso, no (92) 3214-5800.”

“Entendemos que os idosos que sofrem maus-tratos e agressões vão parar nas unidades de saúde muitas vezes e para proteger os nossos idosos, esses canais de denúncias precisam ter maior divulgação. Precisamos proteger os nossos idosos, afinal a violência contra eles pode ocorrer de diversas maneiras, sendo física, psicológica, sexual, abandono, negligência, entre outros e esse mês de junho representado pela cor violeta promove ações de conscientização”, declarou.

Os números de violência contra idosos crescem exponencialmente na capital amazonense. De janeiro a fevereiro deste ano, a cidade de Manaus registrou 1.044 crimes tendo idosos como vítimas. Em 2021, 4.991 crimes foram registrados de janeiro a outubro, já em 2020 foram 8.942. Os dados são os mais recentes disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

*Com assessoria