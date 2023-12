Foram mais de 1,3 mil proposituras apresentadas de 2021 a 2023

Thaysa Lippy (Progressista) aprovou medidas consideradas importantes para o desenvolvimento de Manaus e cumpriu seu papel de indicar melhorias e de fiscalizar os serviços públicos, com um mandato voltado, principalmente, à saúde, educação e direitos. A parlamentar apresentou mais de 1,3 mil proposituras, entre Projetos de Lei (PL), indicações, requerimentos, ofícios e outros, mostra o balanço realizado pela assessoria da vereadora.

Ao longo do seu mandato, foram protocoladas mais de 55 indicações, 356 requerimentos, 41 PLs, projetos com coautoria foram 70, mais de 100 emendas ao orçamento, coletivas, individuais e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Também foram feitos 728 ofícios.

Das atividades parlamentares, foram analisados mais de 245 projetos e com pareceres. De acordo com a vereadora, uma das maiores vitórias do seu mandato foi conquistar a aprovação da Lei 494 de 2021, que dispõe sobre política pública municipal para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e seus familiares na cidade de Manaus e a Lei 318 de 2022 que determina que escolas públicas de Manaus orientem os estudantes sobre abuso sexual infantil.

A parlamentar também destaca a Lei 3.112 de 2023 que institui o uso do colar de girassol como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com deficiência oculta e a Lei 3.149 de 2023 onde mulheres doadoras de leite materno estão isentas do pagamento da taxa de inscrição em concurso para provimento de cargos, empregos ou vagas na administração pública direta ou indireta no município de Manaus.

Ações sociais

Além das atividades parlamentares, Thaysa realizou mais de 23 ações sociais este ano. Ações voltadas a comunidades carentes onde foram realizados diversos atendimentos jurídicos, corte de cabelo, médicos como clínico geral, oftalmológico, cardiológico, odontológico e psicológico. Este ano, as ações foram realizadas na comunidade Coliseu; Puraquequara; Compensa; Nova Cidade; Tarumã; Santa Etelvina; Lago Azul; Brasileirinho; Tancredo Neves; Zumbi; Cachoeirinha; Alvorada 1; Parque 10; Colônia Antônio Aleixo; Zumbi 2; Colônia Terra Nova; Nova Cidade; Comunidade Mundo Novo; Colônia Oliveira Machado; São José; Comunidade Bom Jesus e Gilberto Mestrinho.

Votações importantes

No parlamento municipal, Thaysa Lippy foi favorável a importantes projetos como os reajustes salariais dos servidores do IMMU; Semsa; Semed; Agentes Comunitários de Saúde; PGM e carreiras fins. Também foi favorável à concessão de vários auxílios emergenciais para trabalhadores afetados pela estiagem, queimadas, entre outras eventualidades.

Thaysa votou contra as duas recentes votações de pedidos de empréstimo feitos pela Prefeitura de Manaus no valor de R$ 600 milhões e R$ 580 milhões, respectivamente.

“Votei contra os dois pedidos pois acredito que conceder esses valores sem um plano claro de utilização e sem explicar os investimentos feitos nos empréstimos anteriores é como pedir à população para pagar uma conta sem saber exatamente do que se trata”, justificou.

Segundo ela, como representante da população manauara, é seu dever garantir que os recursos sejam usados com transparência e responsabilidade, evitando sobrecarregar desnecessariamente o povo com dívidas mal justificadas.

Perspectiva para 2024

Para o próximo ano, Thaysa Lippy considera que continuará fazendo um mandato produtivo, fiscalizando as ações do Poder Executivo e voltado para aqueles que mais precisam.

“Quero expressar meu profundo agradecimento a todos que contribuíram para o nosso trabalho ao longo de 2023. A confiança e apoio de vocês foram fundamentais para um ano produtivo, marcado por muito empenho e dedicação em prol da nossa população. Em 2024, estaremos ainda mais fortes, comprometidos em oferecer o melhor em cada desafio que enfrentarmos”.

Com informações da assessoria