Terra deve atingir 8 bilhões de pessoas na próxima terça-feira (15)

Na próxima terça-feira, 15 de novembro, a população da Terra deve atingir 8 bilhões de seres humanos, de acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU).

Na lista dos países que mais possuem habitantes, a China aparece em primeiro com 1,42 bilhão de pessoas (2022), seguida da Índia com 1,41 bilhão e dos Estados Unidos com +337 milhões. O Brasil aparece na sétima colocação com pouco mais de 215 milhões de habitantes.

Segundo a ONU, questões de melhorias na saúde pública, nutrição, higiene pessoal e medicina contribuíram para o crescimento populacional.

Evolução humana

Desde o surgimento dos primeiros humanos na África, há mais de 2 milhões de anos, a população mundial aumentou, apenas com algumas pausas no número crescente de pessoas compartilhando o planeta Terra.

Os fósseis mais antigos dos primeiros humanos conhecidos datam de 2,8 milhões de anos e foram encontrados no leste da África.

De acordo com Herve Le Bras, pesquisador do Instituto Francês de Estudos Demográficos (INED), a introdução da agricultura na era neolítica, por volta de 10.000 a.C., marca o primeiro grande salto populacional conhecido.

Isso porque com a agricultura, veio a sedentarização e a capacidade de armazenar alimentos, o que fez com que as taxas de natalidade disparassem, explicou Le Bras à Science Alert.

Além na evolução humana na medicina e saúde pública, o desenvolvimento de vacinas foi fundamental, principalmente o imunizante contra a varíola, que ajudou a conter vírus e bactérias assassinas, que causaram epidemias e pandemias mortais.

A ONU também cita o crescimento populacional também como resultado de níveis elevados e persistentes de fecundidade em alguns países.

Países com os maiores níveis de fecundidade tendem a ser aqueles com a menor renda per capita — por isso, a organização reforça a necessidade de cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que continuam “sendo o melhor caminho do mundo para um futuro feliz e saudável”, segundo a organização.

*Com informações de Terra