Terceiro suspeito pelo assassinato de Bruno e Dom se entrega à polícia

O terceiro suspeito de envolvimento no assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na região do Vale do Javari, no Amazonas, se entregou neste sábado, 18, à polícia.

O nome do suspeito é Jeferson da Silva Lima, conhecido Pelado da Dinha. Ele se apresentou por volta das 6h na Delegacia de Atalaia do Norte e está sendo interrogado pelos investigadores.

Pelado da Dinha estava com a prisão decretada pela Justiça e era considerado foragido. Em comunicado publicado na noite de ontem, a Polícia Federal (PF) pediu que se a população da região entrasse em contato com as autoridades imediatamente se tivesse informações que pudessem ajudar a localizá-lo. Depois de prestar depoimento, ele será encaminhado para audiência de custódia.

Estão presos ainda Amarildo da Costa Oliveira, o Pelado, que confessou o crime, e o irmão dele, Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como Dos Santos. Ambos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça do Amazonas por 30 dias.

