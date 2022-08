Tempestade de granizo danifica avião na Itália

Uma tempestade de granizo danificou seriamente o “nariz” de um avião de passageiros na Itália, nesta segunda-feira (8).

O Airbus A321-200N, da WizzAir, que partiu às 11:15 do aeroporto de Gatwick, em Londres, estava em procedimento de pouso em Catânia, na Itália, pouco antes das 15h, quando ocorreu o incidente.

A aeronave, de matrícula G-WUKP, realizava o voo W9-5793 e se aproximava da pista 08 de Catania, quando enfrentou o mau tempo, incluindo uma tempestade de granizo. Fortes rajadas de vento também foram registradas.

Não são raros incidentes semelhantes, em que o granizo danifica esta parte da fuselagem do avião, embora não causem ameaça direta à segurança do voo. A imprensa italiana não descartou a possibilidade de ter havido ainda um choque com pássaros (bird strike).

Segundo o Aviation Herald, técnicos repararam o dano e cerca de 17 horas após a ocorrência, a aeronave retornou às operações.

A WizzAir é uma companhia húngara de baixo custo com sede em Budapeste, na Hungria . A companhia aérea atende várias cidades da Europa, bem como alguns destinos no norte da África, Oriente Médio e sul da Ásia.

