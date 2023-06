Tecnologia conecta projeto da Dell, Intel e FAS a comunidades ribeirinhas da Amazônia

Localizado na comunidade Boa Esperança (AM), o Dell Technologies Solar Community Hub oferece atendimento de saúde por meio de telemedicina, monitoramento ambiental, além de alfabetização digital

Projeto criado em parceria da Dell Technologies (NYSE: DELL) com a Intel e a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) oferece acesso a serviços para cerca de 1,6 mil pessoas na região da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Rio Amapá, próximo ao município de Manicoré, no interior do Amazonas.

Intitulada Solar Community Hub, a unidade fica localizada na comunidade Boa Esperança, que fica a 350 km da capital Manaus, e disponibiliza atendimento em telessaúde, monitoramento socioambiental, propostas educacionais para crianças, jovens e adultos com foco em empregabilidades, conectividade e educação ambiental.

O Solar Community Hub é movido por meio de energia solar, fornecendo acesso a internet, tecnologia e serviços que beneficiaram diretamente cerca de 420 pessoas durante o último ano. O projeto beneficiou não só a comunidade de Boa Esperança (AM), como também outras 10 comunidades ribeirinhas, incluindo uma comunidade indígena formada pelos povos Mura, Tenharim e Apurinã.

O Solar Community Hub oferece:

• Acesso a conectividade, educação digital e cursos de formação complementar voltados à profissionalização para as comunidades ribeirinhas e indígenas locais;

• Atividades de sensibilização ambiental voltadas ao público infantil, a partir de materiais pedagógicos sobre a conservação da biodiversidade;

• Atenção à saúde por meio de telemedicina e formação de agentes comunitários de saúde;

• Sistema de coleta e filtragem de água da chuva para fornecer acesso à água potável para a comunidade.

“Acreditamos que o verdadeiro progresso começa quando usamos o poder da tecnologia para capacitar as pessoas. Com o Dell Technologies Solar Community Hub, trouxemos à comunidade de Boa Esperança acesso aos recursos e infraestrutura essenciais para enfrentar seus desafios mais urgentes em áreas vitais, como educação, saúde e proteção ambiental. Estamos orgulhosos de fazer parte dessa jornada, enquanto testemunhamos em primeira mão o poder transformador da tecnologia, conectando parte da Amazônia”, destacou Diego Puerta, Presidente da Dell Technologies no Brasil.

Além da educação, capacitação e saúde, o Solar Community Hub também realiza atividades de monitoramento socioambiental. Para isso, a FAS combina geotecnologia, capacitação de jovens lideranças e engajamento comunitário, por meio de oficinas socioparticipativas e capacitação, com focos nos jovens comunitários. As atividades dos monitores ambientais consistem em avaliar e monitorar imagens de satélite (focos de calor e desmatamento), roçados, produção agrícola e extrativista e o uso da madeira na RDS do Rio Amapá. Os dados gerados são utilizados para orientação da gestão e o manejo de recursos naturais.

Ao longo de 2022, foram sete jovens monitores ambientais capacitados, que monitoraram 13,5 hectares de floresta nativa e 211 hectares de capoeira, através de entrevistas e visita às comunidades da região. A partir da coleta, análise e verificação dos dados e escuta ativa nos territórios, as associações comunitárias podem encaminhar pedidos formais aos órgãos responsáveis de fiscalização.

Para a Intel, o projeto também vai de acordo com as metas 2030 da empresa, que dentre os desafios está a engajar indústrias, governos e comunidades para: revolucionar saúde e segurança com tecnologia; tornar a tecnologia totalmente inclusiva e expandir a prontidão digital.

“Queremos mudar o mundo para melhor com tecnologia. E isso é exatamente o que estamos fazendo aqui no Solar Community Hub”, afirma Claudia Muchaluat, Diretora Geral da Intel Brasil. “Criar um mundo mais responsável, inclusivo e sustentável por meio de tecnologias é o que buscamos como empresa. Estou muito orgulhosa do trabalho de time envolvido no desenvolvimento do Solar Community Hub e de todo o impacto positivo na comunidade local. Esse trabalho é a prova viva de que estamos superando barreiras, inclusive as geográficas, para levar tecnologia e inovação para crianças e jovens”, continua a executiva.

“Isso sem falar da colaboração incrível com a Dell, nossa parceira há anos em tudo relacionado a melhorar a vida das pessoas por meio da tecnologia, que foi fundamental nesse projeto em conjunto com a FAS. Acredito que o que vemos aqui hoje é a prova da importância do trabalho com todo o ecossistema em prol de uma só causa”, finaliza.

Para a FAS, as atividades oferecidas pelo Solar Community Hub aos beneficiários estão de acordo com a abordagem sistêmica do território realizado pela fundação, que visa a melhoria da qualidade de vida das populações amazônicas. Ao longo da realização do projeto, por exemplo, já foram realizadas 778 horas de capacitação para jovens e adultos no eixo de educação para empregabilidade. Já no eixo de atendimento em telessaúde, entre julho de 2021 e dezembro de 2022 foram mais de 260 atendimentos realizados e 126 doses aplicadas de vacina contra Covid-19.

“A implementação do Solar Community Hub dentro de uma comunidade tem sido uma experiência fantástica, oferecendo um local para educação, atendimento à saúde e, além disso, criando uma ligação com outros lugares do Brasil e do mundo”, destaca Valcléia Solidade, Superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS. “Este projeto vem beneficiando todos, desde crianças até adultos, e temos o desejo de expandi-lo para outros locais, dado seu notável sucesso. Sua relevância para a vida comunitária é imensa, proporcionando acesso ao conhecimento, facilitando a conexão entre comunidades e garantindo a acesso à informação, o que é especialmente significativo quando se trata de áreas remotas da Amazônia”.

O projeto também conta com a Computer Aid International, Microsoft, como apoiadora educacional, e apoio do Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), e da Prefeitura de Manicoré.

Sobre os Solar Hubs

Os Solar Hubs da Dell Technologies baseiam-se no sucesso dos laboratórios solares globais de aprendizagem da Dell em parceria com a Computer Aid International. Essas unidades buscam abordar a inclusão digital em escala para grupos carentes e sub representados em todo o mundo, em consonância com o objetivo da Dell de usar sua tecnologia e escala para promover iniciativas de saúde, educação e oportunidades econômicas para entregar resultados duradouros para 1 bilhão de pessoas até 2030.

Cada unidade do Dell Technologies Solar Community Hub é criada em parceria com a Computer Aid International e parceiros locais sem fins lucrativos para desenvolver e entregar programas mais necessários para a comunidade, como alfabetização digital, habilidades e treinamento profissional, saúde e até conservação ambiental.

Os Solar Community Hubs fazem uso de dois contêineres de transporte conectados que podem ser transformados em espaços para práticas de educação, saúde ou workshops. No caso da educação, cada sala de aula possui uma combinação de energia solar, tecnologia Dell Wyse eficiente em energia e servidores refrigerados a ar, fornecendo acesso à tecnologia e conectividade à internet em áreas remotas onde há acesso limitado (se houver) à eletricidade.

A Dell Technologies tem a Computer Aid International como parceira desde 2013. Atualmente existem 27 Solar Community Hubs em países como Brasil, Colômbia, Quênia, México, Marrocos, Nigéria e África do Sul. Em breve, serão lançados Hubs na Austrália e Egito. Além dos modelos fixos, foram introduzidos seis SCHs móveis na Índia e 12 centros de conectividade portáteis na região entre Polônia, Romênia e Ucrânia em 2022. Ao todo, o SCH já impactou mais de 921 mil pessoas em todo mundo, excluindo os centros de conectividade portáteis.

Com informações da assessoria