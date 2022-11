Teatro Amazonas tem show gratuito amanhã na abertura da Virada Sustentável Manaus

Repertório do show traz de composições de samba de Ary Barroso até o ritmo caribenho de Arturo Sandoval

Para embalar a abertura da programação da Virada Sustentável Manaus 2022, a Amazonas Band realiza um show especial e gratuito amanhã (2), às 20h, no Teatro Amazonas. A orquestra, comandada pelo regente Rui Carvalho, traz um repertório que homenageia a música afro-americana dos Estados Unidos, Caribe e Brasil, que juntas formam a estética do jazz.

A Virada Sustentável é considerada o maior festival de sustentabilidade da América Latina e tem como objetivo melhorar a sociedade e o meio ambiente a partir de uma visão alegre e inspiradora da sustentabilidade.

A Virada Sustentável de Manaus é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável Nacional e tem o apoio de mais de 35 organizações da sociedade civil, que fazem parte do Conselho Criativo, e de centenas de voluntários. Neste ano, o evento é oferecido pela Fundação Casas Bahia, responsável pelas ações sociais da Via. O espetáculo de abertura da Virada tem apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas.

“Queremos nos conectar com os manauaras e apoiar iniciativas que gerem impacto positivo local. Por isso, reconhecemos a importância da Virada Sustentável Manaus e apoiamos esse importante evento”, afirma Natália Menezes, gerente da Fundação Casas Bahia.

O repertório do show de abertura inclui as composições “É Luxo Só”, de Ary Barroso, “Palco” e “Aquele Abraço”, de Gilberto Gil, “Morning Dance”, de Jay Beckstein, “Rhythm of Our World” de Arturo Sandoval, e “The Happy Song” de Bob Mintzer.

“Para nós da Amazonas Band, é sempre uma honra fazer parte desse movimento que propõe uma mistura encantadora entre arte, cultura e luta pela conservação do meio ambiente”, afirma o regente Rui Carvalho.

Programação

A programação da Virada Sustentável terá mais de 50 atividades em diversos pontos de Manaus. Entre os destaques, estão ações de limpeza na Orla do Amarelinho e Marina do Davi; shows musicais com artistas como Márcia Novo e Nunes Filho; atividades de educação ambiental; doação de mudas de árvores; brincadeiras para crianças; intervenção teatral; e oficinas criativas. Dentro da Virada, haverá ainda uma edição especial da Feira da FAS, oferecida pela Fundação Casas Bahia, evento com o objetivo de abrir espaço para empreendedores que fomentam a economia criativa e verde na região.

“Todas as ações foram programadas para ter o maior impacto e transmitir ao público a importância da conservação do meio ambiente e da Amazônia. É uma ampla programação cultural, gratuita e aberta ao público, com o objetivo de engajar a sociedade para um modo de vida mais sustentável”, afirma a supervisora da coordenadoria de Cidades Sustentáveis da FAS, Cristine Rescarolli.

Com informações da assessoria