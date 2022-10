TCU manda suspender crédito consignado do Auxílio Brasil

O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou a suspensão do crédito consignado vinculado ao Auxílio Brasil oferecido pela Caixa Econômica Federal, na tarde desta segunda-feira (24/10). O banco deverá prestar esclarecimento sobre a modalidade em até 24 horas.

O despacho do ministro do TCU, Aroldo Cedraz, determina que a Caixa apresente pareceres, notas técnicas, resoluções e decisões colegiadas com informações relativas à modalidade, como aquelas que abordem critérios de concessão, taxas de juros, rentabilidade, riscos de inadimplência.

“Com fundamento nos arts. 157 e 187 do Regimento Interno, a realização de diligência junto à Caixa Econômica Federal, para que, no prazo de 24 horas, encaminhe pareceres, notas técnicas, resoluções e decisões colegiadas que tratem sobre precificação, critérios de concessão, taxas de juros, rentabilidade, inadimplência esperada, aprovação da linha de crédito relativa ao crédito consignado para beneficiários do Auxílio Brasil e gestão de riscos associados a essa operação”, diz o despacho.

A representação contra o consignado do Auxílio Brasil foi apresentada pelo Ministério Público junto ao TCU acerca de possíveis irregularidades na concessão pela Caixa.

Auxílio

Desde o dia 11 de novembro, quando o consignado do Auxílio Brasil começou a ser oferecido, e até o último dia 20, o aplicado Caixa Tem, pelo qual é possível simular o empréstimo, registrou 206 milhões de acessos. Atualmente, há 20,65 milhões de beneficiários do Auxílio Brasil.

*Com Correio Braziliense