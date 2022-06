TCE-AM julga amanhã as contas de ex-prefeitos de municípios do interior em Sessão do Pleno

Anteriormente marcada para terça-feira (28), a 23ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) será realizada amanhã (30), às 10h.

A sessão plenária será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e Rádio Web).

Entre os processos a serem julgados, constam em pauta 18 prestações de contas de gestores e ex-gestores do Amazonas.

Serão julgadas as contas dos prefeitos de Careiro em 2018, Nathan Macena de Souza; de Juruá em 2015, Tabira Ramos Ferreira; de Canutama em 2012, João Ocivaldo de Amorim; de Fonte Boa em 2019, Gilberto Ferreira Lisboa; dos diretores do Fundo Municipal de Direitos Humanos em 2020, Rafael Filizola e Ana Célia Carvalho, e da diretora da UPA José Rodrigues em 2020, Geila Glenda Freitas.

Também estão em pauta 29 recursos de gestores que tentam modificar as decisões proferidas anteriormente pelo Pleno do TCE-AM.

Devem ser analisadas, ainda, 20 representações, duas denúncias, uma cobrança executiva, uma tomada de contas, um embargo de declaração, uma consulta, uma denúncia de irregularidade, e uma auditoria de gestão fiscal.

A pauta completa foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do dia 23 de junho e está disponível em doe.tce.am.gov.br.

Com informações da assessoria