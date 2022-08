TCE-AM julga 58 processos na sessão plenária desta terça-feira

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) irá apreciar 58 processos durante a 32ª Sessão Ordinária, nesta terça-feira (30), a partir das 10h. A sessão será conduzida pelo conselheiro-presidente Érico Desterro e terá transmissão ao vivo pelas redes oficiais do TCE-AM (YouTube, Facebook e Instagram).

Dos 58 processos, 16 são da pauta adiada que retornam para apreciação pelos membros do Tribunal Pleno após pedido de vista. Outros 42 processos, correspondentes à pauta do dia, estão divididos entre 12 prestações de contas anuais; 13 representações; 14 recursos, entre ordinários, reconsideração e de revisão; dois embargos de declaração e um relatório de transferência.

Entre as principais prestações de contas anuais a serem apreciadas estão dois prefeitos, entre eles o prefeito de Urucurituba em 2017, José Claudenor Pontes, e a prestação de contas do prefeito de Anori no ano de 2017, Jamilson Ribeiro Carvalho.

Também será apreciada a prestação de contas anual do ex-reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), no ano de 2021, Cleinaldo de Almeida Costa.

*Com assessoria