TCE-AM encerrou hoje o programa de formação para a cultura de integridade pública

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) encerrou, nesta sexta-feira (31), o Programa de Formação para a Cultura de Integridade Pública com um seminário de encerramento e a apresentação dos resultados.

O Programa foi realizado pela Escola de Contas Públicas (ECP) do TCE-AM em parceria com a consultoria SG Compliance com mais de 50 inscritos, entre servidores da Corte de Contas, jurisdicionados e sociedade civil. O Programa foi gratuito e iniciado em novembro de 2022.

Os temas abordados no programa seguiram um conteúdo programático voltado para o aperfeiçoamento e transparência da administração pública, em que foram discutidos, como “O fenômeno da Corrupção no Brasil e no mundo”, “Legislações anticorrupção e o processo de Implementação do Programa de Integridade”.

No evento de encerramento, o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro, ressaltou a importância de profissionais estarem cada vez mais por dentro de melhorias que contribuam para sua atuação no serviço público.

“O Programa é uma grande oportunidade para que os profissionais que trabalham na administração pública se capacitem e aumentem a transparência do seu trabalho. O TCE-AM tem a honra de ser um viés que possibilita esse aprendizado, e sempre que tem a oportunidade, junto da Escola de Contas, estará a postos para fazer o melhor”, destacou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

O seminário de encerramento e apresentação de resultados foi mediado pelo sócio-fundador e consultor da SG Compliance, Daniel Lança, e um dos principais resultados obtidos foi o sucesso de implementação do programa que capacitou vários profissionais do Amazonas, sendo um diferencial para seu trabalho nos órgãos públicos, e por impulsionar não só sua própria capacitação, mas o efeito de expansão que essas técnicas de Compliance podem atingir.

Os encontros do programa de formação para a cultura de integridade pública foram realizados na modalidade online e presencial, sendo instruídos por profissionais da SG Compliance, uma empresa especializada em consultorias técnicas que visam o propósito de impulsionar a integridade corporativa de instituições.