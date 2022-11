TCE-AM divulga edital de processo seletivo para estágio com bolsa de R$ 1,5 mil

Remuneração é de R$ 1.286,59, além de auxílio-transporte no valor de R$ 215,68.

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou no fim da semana, o edital para o Processo Seletivo de Estágio (PSE/2022). Ao todo serão 95 vagas disponibilizadas para dez cursos de nível superior. A remuneração é de R$ 1.286,59, além de auxílio-transporte no valor de R$ 215,68.

O edital foi publicado na edição dessa sexta-feira (4) do Diário Oficial Eletrônico da Corte de Contas amazonense. As inscrições poderão ser realizadas do dia 11 a 17 de novembro, via endereço virtual https://processoseletivo.tce.am.gov.br/, e o resultado final está previsto para o dia 19 de dezembro.

Diferente de edições anteriores, o Processo Seletivo não terá a realização de provas para classificação no certame.

Desta vez a metodologia de classificação levará em conta apenas a nota do coeficiente de rendimento universitário do estudante, que passará por análise de examinadores da Escola de Contas Públicas (ECP). Isso acontece devido à urgência de demandas do TCE-AM, que possui alta rotatividade de estagiários.

Para o coordenador da Escola de Contas Públicas (ECP), conselheiro Mario de Mello, o estágio no TCE-AM é uma boa oportunidade para que os estudantes tenham um primeiro contato com o mercado de trabalho.

“Todos os aprovados poderão ter certeza que estarão atuando em um órgão que os valoriza, tanto com uma bolsa com valor acima da média, quanto com a própria execução dos trabalhos e atividades diárias no Tribunal de Contas”, disse o coordenador.

Vagas e cursos

Dos dez cursos com vagas disponíveis para o Processo Seletivo, os cursos com atividade-fim do Tribunal são os que possuem mais vagas, entre eles o campeão de vagas Direito, que terá 48 disponíveis, seguido de Administração, com 30 vagas.

O curso de Análise de Sistema e Tecnologia de Informação possui oito vagas; ciências contábeis possui seis vagas; arquivologia com duas vagas e ciências econômicas com uma vaga.

Já para os cursos de arquitetura, comunicação social, engenharia civil e pedagogia haverá a criação de um cadastro de reserva, podendo o estagiário aprovado ser convocado para iniciar as atividades assim que novas vagas forem disponibilizadas.

Todos os cursos possuem quantitativo destinado à ampla concorrência, pessoa com deficiência, além de vagas exclusivas para instituições públicas conveniadas com o TCE-AM, como a Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Com informações do G1-AM