TCE-AM amplia número de vagas para PCDs em programa de residência jurídica e contábil

No objetivo de proporcionar maior inclusão, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) divulgou, na quarta-feira (25/04), novo edital com número de vagas para Pessoas com Deficiência (PCDs) ampliado para o Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC). O edital está disponível no Diário Oficial Eletrônico.

De acordo com o edital, serão destinadas 30 vagas para o PRJeC, sendo 20 para residência jurídica e 10 para contábil. Dessas, 20% de cada área de conhecimento será destinado às pessoas com deficiência.

A inscrição para o processo seletivo vai até o dia 15 de maio, e pode ser realizada por meio do site https://processoseletivo.tce.am.gov.br/. O certame contará com prova objetiva de cinquenta questões, e prova discursiva de outras cinco questões, com conteúdos programáticos direcionados à cada área de conhecimento.

Sobre o programa

O Programa de Residência Jurídica e Contábil (PRJeC) do TCE-AM tem como objetivo o aprimoramento técnico dos bacharéis em Direito e Ciências Contábeis por meio de atividades desenvolvidas no âmbito do Tribunal nos eixos de ensino, pesquisa e extensão, contando com o acompanhamento e avaliação realizadas diretamente por servidores do TCE-AM.

A bolsa-auxílio para os alunos-residentes será de R$ 3 mil, com duração mínima de dois anos, renovável por mais 12 meses, a critério do TCE. A carga horária referente às atividades práticas deverá ser cumprida em períodos de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira. Já as atividades teóricas poderão acontecer de 7h às 17h, em horário comercial e, em situações excepcionais, aos sábados ou em horários noturnos.

O certificado será entregue após a conclusão do período de residência.

Acesse o LINK.

*Com informações da assessoria