“Tatuagens” de Fátima Bernardes e lágrimas marcam os 10 anos e despedida do Encontro

O programa “Encontro” de ontem (24) saiu do roteiro e o público viu Fátima Bernardes se emocionar ao ter corpo coberto com “tatuagens”. “Público”, “conversas”, “dança” e “fé” foram algumas das palavras marcadas na pele da apresentadora, que está se despedindo do programa.

Por trás do projeto, estão Louise Helène, artista visual e performer, e Sergio Santoian, fotógrafo e retratista. Ao Yahoo, Sérgio revelou que pelo menos duas horas foram necessárias para finalizar o momento.

Entre emoção, lágrimas e boas lembranças destes 10 anos de “Encontro”, Santoian ressaltou que Fátima e sua equipe foram muito acolhedores. “Ela se emocionou para fazer a abetuma do programa quando chegou no estúdio vazio. Ela foi muito querida. Geralmente, fazemos com uma equipe pequena. Tinham quase 30 pessoas olhando. Teria tudo para ser um momento de nervosismo, mas a própria Fatima e equipe fizeram a gente se sentir acolhido”.

Sérgio e Louise mantêm o projeto #FeitoTatuagem há dois anos. Ela escreve e ele fotografa. Tudo nasceu genuinamente, quando estavam fotografando um ator e resolveram brincar com a pintura. “Arte” foi a primeira palavra escrita.

Desde então, a dupla já trabalhou com nomes como Lorrane Silva (Pequena Lô), Eduardo Moscovis e Bárbara Paz. “O projeto tem várias formas de diálogo, muitas possibilidades. A pessoa tem aquilo no corpo dela representando um momento, algo importante na trajetória profissional”.

No caso de Fátima, todas as palavras foram decididas em parceria com a apresentadora e sua equipe. As sugestões foram nascendo naturalmente misturadas ao momento de nostalgia, despedida e arte. A parceria, no entanto, já havia sido fechada há quatro meses, quando a produção no programa entrou em contato com a dupla.

Com informações do Yahoo