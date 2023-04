Susana Vieira fala da próxima novela das nove: ‘É a primeira vez que vou fazer uma velha’

A atriz Susana Vieira, que completou 80 anos no ano passado, disse à Folha que, quando querem ofendê-la, os internautas a chamam de velha. De cabelos grisalhos, a atriz volta às telinhas da TV Globo na próxima novela das nove e disse continuar com alegria e vigor. “É a primeira vez que vou fazer uma velha, como se fosse uma pessoa bem mais velha do que eu sou, apesar de já ter 80 anos e não aparentar”, falou à coluna de Ancelmo Gois, do jornal O Globo.

Susana Vieira fará a personagem Cândida em “Terra e Paixão”, novela de Walcyr Carrasco que substituirá “Travessia”. Cândida é dona do bar da cidade fictícia Nova Primavera. Na trama, ela é quem sabe um segredo sobre Antonio, personagem de Tony Ramos, fazendeiro que vive um confronto com a protagonista Aline (Bárbara Reis).

Após dois anos sem atuar por conta da pandemia, a atriz está de volta e, pela primeira vez, adotou cabelos grisalhos para fazer uma personagem. Na entrevista à coluna, contou que, quando pintou os cabelos, achou que ficou bonita. “Estava assustada, tinha trauma de cabelo branco, não podia ter um centímetro, que corria para cobrir. Vários preconceitos. Mas vamos falar a verdade? Se todas as mulheres gostassem de ter cabelos brancos, não existiriam as grandes multinacionais de tinta de cabelo, né?”, disse.

Vieira relatou também que os dois anos sem atuar foram “os mais esquisitos” de sua vida. “Sem o trabalho, parecia que eu tinha caído num poço”, conta. Em 2022, disse que fez peças de teatro em Portugal e no Rio, mas foi interrompida por um quadro grave de Covid.

Na última quarta-feira (5), voltou aos estúdios. “Foi o primeiro dia de encontrar todo mundo. Fiquei emocionada e feliz. Fiz 80 anos e continuo com alegria e vigor. Eu também me chateio, fico brava. As emoções estão todas vivas e bem vermelhas: tanto o amor quanto a raiva. Tudo no seu devido lugar. Aperto o botão e ela sai”, falou à jornalista Ana Cláudia Guimarães.

Com informações da Folha de S.Paulo