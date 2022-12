Suposto affair de Mbappé, modelo trans enfrenta grande problema

O jogador Kylian Mbappé, da França, foi um dos grandes destaques na Copa do Mundo do Catar. Porém, uma história envolvendo o craque está dando o que falar. A suposta namorada do francês, a modelo trans Ines Rau, não conseguiu ir ao Catar acompanhar a final do campeonato.

Acontece que a moça está sofrendo uma série de ataques nas redes sociais dos fãs de futebol. Além disso, alguns jornais afirmam que outro motivo seria o fato do país criminalizar a comunidade LGBTQIA+.

O grande problema é que os ataques transfóbicos já estão acontecendo há algumas semanas, fazendo com que a moça nem publique novas fotos. A última publicação de Ines aconteceu no dia 19 de outubro.

Por outro lado, os ataques não são recentes, já que eles acontecem há um tempo e foram intensificados por conta dos rumores. Desde o início da do evento, a moça está praticamente sem aparecer em suas redes sociais.

Jornal italiano foi o responsável por revelar suposto affair entre Mbappé e Ines Rau

O jornal Corriere Dello Sport foi o primeiro ao falar sobre o possível romance entre o craque do Paris Saint-Germain e vários veículos reproduziram a informação um pouco depois.

Enquanto isso, os dois envolvidos não se pronunciaram sobre as informações que estão circulando há alguns meses. As primeiras imagens dos dois juntos começaram a circular ainda em maio, quando Mbappé e a modelo foram vistos no Festival de Cinema de Cannes.

A modelo ficou bastante famosa em 2017, quando passou por uma cirurgia de mudança de sexo aos 24 anos e posou para a Playboy.

