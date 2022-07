Supermercado DB passa a oferecer serviço de ‘garantia estendida’ para bens de consumo

Além dos preços e da qualidade, os clientes estão em busca cada vez mais de itens diferenciados na escolha para adquirir um novo bem de consumo. Pensando nisso, o grupo DB, maior empresa do segmento na região Norte, passa a oferecer seguros e garantias estendidas para uma série de itens eletrônicos e de uso doméstico.

“O consumidor está cada vez mais criterioso na hora de escolher o local onde vai comprar seus bens de consumo. Por isso, o Grupo DB não para de criar novas alternativas para não somente fidelizar esses clientes, mas para oferecer a eles a melhor experiência de compra”, afirmou a diretora de Recursos Humanos do Grupo DB, Elane Medeiros.

A garantia estendida pode ser feita no ato da compra de itens como celulares, televisores, ar condicionados, fogões, dentre outros. “Uma das vantagens é que o valor do serviço pode ser parcelado junto com o valor da compra, o que torna o investimento muito vantajoso para o cliente”, explicou Elane.

Em média, a garantia estendida passa a entrar em vigor imediatamente ao término da garantia do fabricante, mas isso pode variar de acordo com o produto e o serviço adquirido. “É importante questionar os vendedores sobre a oferta do serviço do ano da compra. Essa garantia pode trazer mais tranquilidade para os clientes no futuro”, afirmou.

Com informações da assessoria