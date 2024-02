O Super Terminais inaugurou sua parceria com a Norcoast a partir da chegada do primeiro navio ao terminal esta semana. A operação amplia o setor de cabotagem brasileiro, em que são movimentados mais de 1 milhão de teus (medida de tamanho de contêiner), em diversos segmentos, e mais de mais 2,5 milhões de toneladas em cargas de químicos, petroquímicos e biocombustíveis entre os portos brasileiros.

Com a parceria, o Super Terminais é o único terminal portuário da região Norte a receber as operações da empresa, que atua no setor de navegação costeira no Brasil. A novidade incentiva o processo de transporte de cargas marítimas ao longo da costa de um país, ou seja, de um porto a outro. É uma modalidade bastante segura, que, se bem utilizada, pode ajudar na redução de inúmeros custos logísticos, já que transporta maiores volumes de carga.

“Estamos felizes com a parceria porque a Norcoast vai operar uma nova opção para transporte marítimo em contêineres ao longo da costa brasileira e da bacia amazônica, atendendo os principais portos e regiões metropolitanas do Brasil. A escolha pelo Super Terminais como exclusivo no Norte mostra que estamos no caminho certo. É mais um ganho para a logística na região”, avalia Marcello di Gregorio, diretor do Super Terminais.

“Manaus é um dos principais polos industriais do Brasil e a sua localização geográfica traz um desafio logístico. É uma grande satisfação contar com a parceria do Super Terminais. Por meio da navegação costeira, queremos fortalecer a economia e aumentar a oferta de transporte”, destaca Gustavo Paschoa, CEO da Norcoast.

Por meio de uma plataforma digital, o Portal do Cliente Norcoast, é possível acompanhar todas as etapas da movimentação da carga, não somente do trecho marítimo, mas durante o trajeto completo.

Como são embarcações irmãs, ou seja, possuem a mesma capacidade (3,5 mil TEUs) e características técnicas, elas facilitam o trabalho de planejamento logístico. Os navios terão rotação semanal, navegando de Santos para Paranaguá, Suape, Pecém e Manaus, retornando novamente a esses mesmos portos, completando uma jornada de cerca de 13 dias de duração.

Todos os navios possuem bandeira e tripulação 100% brasileira.

Com informações da assessoria