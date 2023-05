Suframa realiza workshop sobre procedimentos de importação

Com o objetivo de apresentar novos procedimentos para importação de mercadorias, a Suframa realiza na quinta-feira (11), às 14h30 (horário de Brasília), o workshop “Integração Sistema de Importação e Exportação (SCIEX) com o Portal Único de Comércio Exterior (SECEX)”.

O evento será transmitido pelo canal da Autarquia no Youtube e na plataforma Microsoft Teams (https://bit.ly/3H26eea) e é destinado aos usuários do sistema de importação e representantes de empresas importadoras e despachantes aduaneiros que operam na Zona Franca de Manaus (ZFM), Áreas de Livre Comércio (ALCs) e Amazônia Ocidental (AMOC).

A palestra será ministrada pelo coordenador-geral de Facilitação do Comércio/SECEX e gerente do Portal Único de Comércio Exterior do MDIC, Tiago Martins Barbosa.

O coordenador-geral de Controle de Importação e Exportação da Suframa, Ícaro Sevalho, explica que o evento foi idealizado para proporcionar às empresas do ecossistema de importação, conhecimentos suficientes para promover internamente as adequações necessárias em seus sistemas informatizados utilizados no processo de importação de mercadorias. “A intenção é ofertar orientações que se efetivem em redução de custo e tempo, simplificando e facilitando a vida dos empreendedores”, afirma.