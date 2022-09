Sucesso de público tornou palcos pequenos para o #SouManaus Passo a Paço 2022

Os palcos montados no centro histórico de Manaus, incluindo a área portuária, ficaram pequenos para o #SouManaus Passo a Paço 2022. Para o próximo ano, a Prefeitura de Manaus terá que ampliar os espaços, tamanho tem sido o sucesso de público do evento, com encerramento marcado para esta terça-feira (6/8), e que neste ano reúne mais de 660 artistas, incluindo cantores e bandas nacionais e internacionais, gastronomia, arte e cultura urbana.

Na noite desta segunda-feira 5/8), quando se apresentaram o sambista Diogo Nogueira, a cantora Joelma, além da banda mineira Jota Quest, a organização teve que fechar os portões de acesso, devido a lotação do local, medida que visou garantir a segurança do público presente desde as primeiras horas da noite.

Além de uma plateia empolgada, o evento tem sido elogiado pelos artistas, dada a organização e a beleza do local onde ocorrem os shows, às margens do Rio Negro.

O vocalista do Jota Quest, Rogério Flausino, também ficou impressionado com a grandiosidade do Festival, realizado pelo governo David Almeida: “Essa é uma oportunidade incrível, de participar de um Festival como esse, com tanta gente, tanta gente para nos assistir… Vou falar que isso aqui tá melhor que o Rock in Rio, cara!”.