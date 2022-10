STF devolve cargo de governador de Alagoas a Paulo Dantas

Os ministros Gilmar Mendes e Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), decidiram em dois processos distintos devolver o cargo de governador a Paulo Dantas (MDB), que foi afastado do cargo no último dia 11 de outubro pelo STJ (Superior Tribunal de Justiça). Aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dantas disputa a reeleição no governo de Alagoas.

Gilmar decidiu em uma ação movida pelo PSB que questiona a possibilidade de medidas cautelares contra candidatos durante o segundo turno. Barroso atendeu a uma reclamação apresentada pela defesa do governador, em processo que corre em segredo de Justiça.

Segundo Gilmar, o afastamento de um governador às vésperas da eleição constituiria uma indicação “por parte dos órgãos do sistema de Justiça não eleitos que o referido candidato não é apto ou adequado ao cargo disputado”, antes mesmo da própria população votar sobre o tema.

“Nesses casos, a imposição de tão grave medida cautelar no período de quinze dias antes da realização das eleições tem o potencial de impactar ou desequilibrar de forma injustificada a livre manifestação das urnas, o que não deve ser admitido à luz dos princípios e parâmetros acima descritos de neutralidade, livre concorrência e paridade de armas eleitorais”, afirmou.

Barroso apontou em sua decisão que, embora haja gravidade nos indícios revelados pela investigação, não há demonstração que os crimes apurados envolveram atos de Paulo Dantas como governador, o que demandaria o foro perante o STJ.

“Sem realizar qualquer juízo sobre o mérito e sobre gravidade dos indícios apontados pela autoridade policial, os elementos contidos nos autos sinalizam que os fatos em apuração se circunscrevem ao âmbito da Assembleia Legislativa de Alagoas, que teria suportado os desvios de recursos públicos listados nos autos. Não se tem notícia, até o momento, de nenhum tipo de desvio de recursos provenientes do Poder Executivo estadual. Desse modo, em linha de princípio, não estaria caracterizada a prática de nenhum fato criminoso particularmente relacionado às funções desempenhadas por governador de estado”, disse.

Dantas foi apontado pela PF como principal beneficiário e “autor intelectual” de suposto esquema de desvio de verba pública por meio de “rachadinha”, prática em que servidores, muitas vezes fantasmas, repassam parte de seus salários.

“Seria no mínimo temerária a decretação de medida tão grave e invasiva, de afastamento do cargo de governador, com base em suposição não confirmada por outros elementos idôneos de prova”, disse.

