Star Wars anuncia 4ª trilogia nos cinemas para contar história dos Jedis

Star Wars volta aos cinemas com uma quarta trilogia oficial. O anúncio ocorreu durante o Star Wars Celebration, evento oficial da franquia realizado em Londres, Reino Unido, no qual Splash esteve presente.

James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy dirigem os três novos filmes. Daisy Ridley, que interpretou a protagonista Rey na última trilogia, também foi anunciada no projeto.

O primeiro filme, de James Mangold, conta o início da história dos Jedi. A produção de Dave Filoni se concentrará na formação de uma “nova república” na galáxia.

Os filmes se conectarão com as histórias contadas em “The Mandalorian”, “The Book of Boba Fett”, “Ahsoka” e outras séries do Disney+.

Mangold dirigiu recentemente “Logan” e “Indiana Jones e o Chamado do Destino”, enquanto Filoni é mais conhecido como o diretor das séries “The Mandalorian” e “Ahsoka”, ambas do Disney+.

Já Obaid-Chinoy será a primeira mulher a dirigir um filme de “Star Wars”. A cineasta paquistanesa ganhou dois Oscars de curta documentário, em 2011 por “Saving Face” e em 2015 por “A Girl in the River: The Price of Forgiveness”. Recentemente, dirigiu dois episódios de “Ms. Marvel” para a Disney+.

Star Wars é uma das franquias mais populares de Hollywood, com um universo que não para de crescer com o lançamento de diversos filmes no cinema e, claro, muitas séries

Star Wars é uma das sagas mais populares do mundo. O que era para ser três filmes em uma trilogia virou uma franquia enorme. Até o momento, são três trilogias originais e nove filmes lançados, sem falar dos spin-offs produzidos para o cinema e para a TV.

Confira a ordem de lançamento:

Trilogia I

Episódio IV: Uma Nova Esperança (1977)

Episódio V: O Império Contra-Ataca (1980)

Episódio VI: O Retorno do Jedi (1983)

Trilogia II

Episódio I: A Ameaça Fantasma (1999)

Episódio II: Ataque dos Clones (2002)

Episódio III: A Vingança dos Sith (2005)

Trilogia III

Episódio VII: O Despertar da Força (2015)

Episódio VIII: Os Últimos Jedi (2017)

Episódio IX:A Ascensão Skywalker (2019)

*Com informações de Uol