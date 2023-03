SP: aluna diz ter sido convidada para participar de atentado em escola

O adolescente de 13 anos que matou uma professora a facadas e feriu outras cinco pessoas em uma escola de São Paulo teria convidado uma outra aluna para participar da ação com ele. O crime aconteceu na última segunda-feira (29).

De acordo com o delegado Marcus Vinicius Reis, do 34° DP e responsável pela investigação do caso, uam estudante da Escola Estadual Thomazia Montoro registrou um boletim de ocorrência onde afirmou que foi avisada sobre o atentado, além de ter sido convidada.

A informação divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo dá conta ainda de que a menina pensou que se tratava apenas de uma brincadeira do aluno. Ela deve ser ouvida pela polícia ao longo das investigações.

Na última terça-feira (28), Reis já havia informado que o agressor tentou comprar uma arma para fazer o atentado. Ele chegou a fazer pesquisas para adquirir o armamento.

“Ele fez algumas pesquisas via internet e não conseguiu efetivamente adquirir ou ter uma arma de fogo disponibilizada, o que certamente provocaria uma letalidade maior”, afirmou o oficial.

O jovem já havia sido citado em um boletim de ocorrência feito há cerca de uma mês pela escola onde ele estudava anteriormente. O BO foi registrado no dia 28 de fevereiro no 1° Distrito Policial de Taboão da Serra, município onde localiza-se a Escola Estadual José Roberto Pacheco, instituição onde o aluno estudava antes de se transferir para a Thomázio Montoro, na Zona Oeste de São Paulo.

No documento, uma funcionária da escola afirma que o jovem estava apresentando “comportamento suspeito nas redes sociais”, dado que ele postava vídeos portando arma de fogo e e também conteúdos onde simulava ataques violentos.