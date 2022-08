“Sou o governador que mais cumpriu compromissos de campanha”, garante Wilson Lima

Candidato à reeleição, ele destacou em entrevista que já cumpriu 73% dos compromissos assumidos no seu primeiro mandato

O governador Wilson Lima, candidato à reeleição pelo União Brasil, disse, na noite de hoje (22), que é o chefe do executivo estadual da região Norte que mais compromissos de campanha cumpriu e que os novos que está assumindo para um próximo mandato também serão cumpridos, ao se referir à proposta de ampliar o Auxílio Estadual.

“Tudo o que eu assumo de compromisso eu cumpro. A prova é que estamos cumprindo aproximadamente 73% daquilo que a gente assumiu de compromisso lá em 2018. Eu sou o 5º governador do Brasil que mais cumpriu compromisso de campanha e sou o 1º da região Norte que mais cumpriu compromisso de campanha”, disse Wilson em entrevista ao programa Amazonas Record.

O candidato afirmou que é possível, a partir de 2023, ampliar em 50 mil o número de famílias alcançadas pelo programa Auxílio Estadual Permanente. O Auxílio é o maior programa de transferência de renda criado na história do Amazonas e atualmente alcança 300 mil famílias, que recebem o valor de R$ 150,00 mensalmente. O benefício injeta na economia do estado R$ 45 milhões por mês e R$ 540 milhões por ano.

Economia

Perguntado sobre alternativas para a geração de emprego e renda no Amazonas, durante a entrevista, Wilson reforçou o compromisso de defender a Zona Franca de Manaus e a atuação da sua gestão para desenvolver novas matrizes econômicas, como a exploração do gás natural, o potássio, a bioeconomia e o turismo.

“Nós começamos nesse governo a explorar, de forma muito significativa a cadeia do gás natural. Foi com a quebra do monopólio do gás que a gente começou a ter algumas ações exploratórias no Campo do Azulão”, disse ao se referir aos investimentos que vêm sendo feitos na reserva de gás natural no município de Silves. Ele adiantou que a empresa que opera o campo já projeta novos investimentos, de R$ 5 bilhões, para implantação de usinas termelétricas no estado.

Para potencializar o turismo no Amazonas, Wilson ressaltou que o seu governo tem incentivado a ampliação da malha aérea no estado, com a redução de tributos para gasolina e do querosene de aviação. Ele disse que o incentivo vai atrair turistas para o estado. “Isso vai permitir que as rotas regionais sejam ampliadas. Nós vamos passar de nove municípios atendidos para 15 cidades”, acrescentou ao também destacar a retomada de voo de Manaus para os Estados Unidos.

Com informações da assessoria