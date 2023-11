Soluções inovadoras de impulso à bioeconomia serão apresentadas na ExpoAmazônia

Produtos e processos desenvolvidos a partir de resíduos e aproveitamento do açaí, cupuaçu, óleos vegetais e manejo do pirarucu terão momento de pitch com público e investidores

Dez soluções inovadoras para a sustentabilidade das cadeias de valor da Amazônia serão apresentadas ao público, investidores e possíveis parceiros durante a segunda edição da ExpoAmazônia BIO & TIC, que acontece entre os dias 28 e 30 de novembro, no Studio 5 Centro de Convenções. O Demoday do Programa Prioritário de Bioeconomia (PPBio), coordenado pelo Idesam, reunirá startups nativas da Amazônia que conseguiram transpor os obstáculos entre os territórios produtores de itens da sociobiodiversidade e o mercado consumidor, oferecendo respostas para o fortalecimento da bioeconomia.

Entre os negócios estão desde proteínas veganas à base de tucumã e açaí, até o couro amazônico feito do resíduo de pirarucu, passando por produtos como vinagre de cupuaçu; prensa artesanal para extração de óleo de pracaxi; cosméticos naturais; abacaxi tipo exportação, com maior tempo de vida e revestimento comestível para embalagens. As bebidas também terão espaço com a coquetelaria da floresta e as cervejas artesanais feitas a partir de frutas e resíduos amazônicos.

“Estamos trabalhando para que este momento seja um marco do sucesso do PPBio que tem uma vitrine de projetos para investimento em diferentes períodos de amadurecimento e que oferecem aos potenciais investidores e parceiros a oportunidade começar a fomentar a nova economia na Amazônia”, afirma o gerente do Idesam/PPBio, Paulo Simonetti.

O investimento feito via PPBio não tem risco de glosa, ou seja, os recursos aplicados sempre apresentam resultados. “Isso demonstra a transparência e a eficiência do programa tanto para os participantes como para todos os atores envolvidos e mais: isso proporciona visibilidade prática de uma bioeconomia que já vem operando em uma pequena escala”, completa.

O Demoday PPBio tem ainda a missão de ajudar a estimular conexões que favoreçam o fortalecimento do ecossistema de bioeconomia na Amazônia.

O evento acontece no estande do Idesam, responsável pela coordenação do PPBio, política pública da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) voltada para o investimento de recursos das empresas do Polo Industrial em Bioeconomia e Inovação.

A programação inicia no primeiro dia do evento (28), às 16h com abertura e sequência de apresentações. Às 18h40 haverá espaço para networking entre os participantes do evento e interessados em novos negócios. Nos outros dias estão previstos outros Demodays: do Ppograma Prioritário de Indústria 4.0 e Modernização Industrial (PP4.0), no estande do Centro Internacional de Tecnologia de Software (CITS); e do Programa Prioritário de Fomento ao Empreendedorismo Inovador (PPEI), que será no estande da Softex, coordenadores de cada iniciativa, respectivamente.

Sobre o evento

A ExpoAmazônia Bio&TIC 2023 é uma realização da Associação do Polo Digital de Manaus (APDM), Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam), Governo do Amazonas – por meio da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti-AM) -, Prefeitura de Manaus – por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi) e Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA).

Além de discutir e alavancar os polos de Bioeconomia e de Tecnologia da Informação e Comunicação da região como dois vetores econômicos viáveis e sustentáveis para a manutenção da floresta amazônica e para o desenvolvimento socioeconômico dos povos da Amazônia, a feira visa fortalecer os ecossistemas de Bio&TIC e integrá-los constantemente com os atores dos ecossistemas nacionais e internacionais de inovação.

Confira a ordem de apresentação:

16:15 a 16:25 – Revestimento Comestível – IFAM Manaus

16:30 a 16:40 – Proteína Vegana – Startup Smartfood

16:45 a 16:55 – Nova Prensa Artesanal – Startup Inova Manejo

17:00 a 17:10 – Cosméticos Clean Beauty – Startup Amakos

17:15 a 17:25 – Certificação orgânica participativa do pirarucu de manejo – Instituto Mamirauá

17:30 a 17:40 – Coquetelaria da Floresta – Startup Da Cruz Destilados

17:45 a 17:55 – Abacaxi para Exportação – Instituto IATECAM

18:00 a 18:10 – Vinagre Orgânico de Cupuaçu – Startup Elevar

18:15 a 18:25 – Couro Amazônico – Startup Yara Couro

18:30 a 18:40 – Cerveja artesanal – Instituto CTS

