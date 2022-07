Solidariedade lança seus candidatos em convenção estadual no dia 31 de julho

O partido Solidariedade do Amazonas lançou nesta segunda-feira (25) o edital de convocação de sua convenção estadual que será realizada no dia 31 de julho de 2022 na quadra da escola de samba UNIDOS DO ALVORADA, localizada na Rua Independência, nº 54, bairro Alvorada – Manaus – AM, com inicio às 9h, encerramento às 13h.

Em pauta, a discussão e deliberação sobre coligação com outros partidos para as eleições de 2022; sorteio e indiação dos respectivos números; entre outros assuntos relativos às eleições de 2022.

Nessa convenção, o Solidariedade lançará oficialmente a candidatura ao governo do estado de Ricardo Nicolau que concorre no pleito de 2022 para o cargo máximo do executivo estadual. As escolhas dos candidatos a vice-governador, Senador, Primeiro Suplente de Senador, segundo Suplente de Senador, deputados federais e estaduais também serão anunciados.

Em março deste ano, quando Nicolau lançou sua pré-candidatura ao governo, que contou com a presença do mandatário nacional, Paulinho da Força. O presidente estadual da sigla, o deputado federal Bosco Saraiva ressaltou a experiência de seu colega de partido, dizendo que ele não é nem novo e nem velho, é diferente. Bosco declarou ainda que o programa de governo que está sendo construído é baseado nas necessidades da população do interior e capital.