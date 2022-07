Solidariedade faz convenção para oficializar Ricardo Nicolau ao governo do Amazonas

Legenda foi a única a ingressar com ação que defendeu empregos na Zona Franca de Manaus, afirma Nicolau

O partido Solidariedade confirmou para o dia 30 de julho a convenção que vai oficializar a candidatura do deputado estadual Ricardo Nicolau ao cargo de governador do Amazonas. Atualmente como pré-candidato, Ricardo Nicolau vem promovendo reuniões com associações e representantes da sociedade civil organizada para a formatação do plano de governo que terá como prioridade promover o desenvolvimento do estado com gestão eficiente.

Com mais de 30 anos de experiência na iniciativa privada, o parlamentar disse a sua pré-candidatura será independente e representa uma mudança segura para o Amazonas, com propostas viáveis para transformar a vida dos amazonenses.

“A nossa convenção está confirmada para o dia 30. No momento certo vamos divulgar as alianças. A nossa eleição será independente, com um projeto de desenvolvimento para o Amazonas. Não vamos fazer conchavos políticos e nem abrir mão das nossas convicções de mudança, renovação e de novas formas de governar”, declara.

Ricardo Nicolau afirmou, ainda, que os demais pré-candidatos ao governo não representam o sentimento de mudança que a população anseia.

“Eu não vejo nas outras pré-candidaturas e no atual governo a vontade de atender às demandas da população que tragam benefícios reais para quem mais precisa. Vou defender um projeto econômico sustentável e fazer com que o Amazonas dê a volta por cima, melhorando a saúde, a educação e a segurança pública para que o nosso estado volte a ser respeitado”, destaca.

“Não estamos trabalhando na lógica da política que foi implementada há mais de 40 anos. Nossa lógica é de estar ao lado de quem quer o bem do Amazonas. Se Deus quiser, vamos fazer um governo técnico para resolver os vários problemas que o estado enfrenta há décadas”, garante o pré-candidato.

O presidente estadual do Solidariedade, deputado federal Bosco Saraiva, ressaltou a experiência de Ricardo Nicolau. “Dia 30 do corrente mês estaremos realizando a nossa convenção em que homologaremos o nome do nosso deputado Ricardo Nicolau como candidato ao governo do Amazonas para trazer com sua juventude e experiência política o retorno da esperança de dias melhores para nosso povo”, afirma.

Trajetória

Com 25 anos de vida pública e larga experiência como gestor tanto no setor público quanto no privado, Ricardo Nicolau ingressou na política em 1996, já foi vereador de Manaus e cumpre atualmente o quinto mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), órgão que presidiu entre os anos de 2011 e 2012.

Partido

O Solidariedade foi criado em 24 de setembro de 2013, com o objetivo de combater desigualdades e ajudar aqueles que mais precisam. A legenda faz política baseada no diálogo, buscando uma parceria de compromisso que favoreça o bem comum. Recentemente, a legenda foi a única a ingressar com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) contra dois decretos que ameaçavam 500 mil empregos no Polo Industrial de Manaus (PIM).

Com informações da assessoria