Site vaza possíveis uniformes da seleção brasileira para a Copa América de 2024

A seleção brasileira vive uma fase ruim em campo, vindo de três derrotas consecutivas, contra Uruguai, Colômbia e Argentina, todas pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Antes de retornar (em setembro) à disputa pela vaga no mundial, além de jogos amistosos, o Brasil disputa a Copa América, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

Para a competição, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já acertou com a Nike, fornecedora de material esportivo da entidade, os modelos que serão usados pelos atletas, segundo o site especializado Footy Headlines.

“A coleção Brasil 2024 traz uma grande variedade de itens como camisa de treino, blusão, jaqueta de hino, camiseta, polo, moletom com capuz, shorts e calças”, diz a publicação.

As peças que mais chamam a atenção são as do kit de moletom — usados fora do período de atividades físicas —, que são confeccionados na cor laranja, raramente usada nos uniformes da seleção brasileira.

Em setembro, as primeiras imagens do uniforme principal da seleção, usado nas partidas, já haviam sido divulgadas pelo mesmo portal. Predominantemente amarela, a camisa número um tem detalhes da gola e das mangas em verde. Apesar de manter as tradicionais cores da primeira camisa da seleção, o modelo inova ao destacar um amarelo “mais pálido” que de costume da cintura para baixo.

As cores da peça são “Dynamic Yellow”, “Green Spark” e “Lemon Chiffon” — esta última, usada pela primeira vez no kit esportivo do Brasil. O site também já havia divulgado um possível modelo da segunda camisa. A gola tem, na parte da frente, uma cor muito próxima à da camisa, com a parte lateral em verde fluorescente.

Quase toda em azul marinho, a peça tem como novidades uma barra lateral toda coberta por “ondas”, na cor verde. Essas mesmas ondas podem ser vistas em outras peças da coleção, como nas jaquetas de hino — como o nome já sugere, usadas pelos jogadores durante a execução dos hinos dos países, antes do início das partidas.

