Site mostra bola que comandará as 32 seleções nos jogos da Copa do Mundo do Catar 2022

A partir de 20 de novembro, 32 seleções começam o sonho de chegar a uma final de Copa do Mundo, o evento mais importante do ‘planeta bola’. E falando em bola, a final no Lusail Stadium, no Qatar, pode ter uma especial.

Segundo o site “Footy Headlines”, especializado em equipamentos de futebol – uniformes, bola e chuteiras – a adidas planeja o lançamento de uma bola dourada para a final da Copa. Com o mesmo design da Al Rihla, bola oficial da competição, a bola dos sonhos de todos os jogadores pode ter exatamente este nome: Al Hilm, que significa “o sonho”.

A adidas é a responsável por fabricar as bolas da Copa do Mundo desde 1970, no México. Desde a Copa de 2006, na Alemanha, as bolas utilizadas no decorrer da competição ganharam versões especiais para a final. De acordo com a publicação, ainda não se sabe se a bola dourada será usada apenas na grande final, ou já a partir da fase de oitavas de final.

Além de dourado como a cor principal, a bola tem detalhes em marrom e Borgonha, um tom de vermelho mais escuro. Segundo o site, a previsão de lançamento oficial é para dezembro, já com a Copa do Mundo em andamento.

Com informações do Uol