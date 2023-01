Site do PT foi invadido por hacker, exibiu ataques ao partido e imagem de ex-ator pornô

Segundo o partido, o problema foi solucionado e não houve apropriação ou perda de nenhuma informação

Na madrugada deste domingo, 29, o site do PT foi invadido por hackers. Quem acessasse o site oficial da sigla encontrava uma tela preta acompanhada de uma imagem do ex-ator pornô Kid Bengala. “Eae PT! Como tá? roubando muito ae”, dizia a mensagem. O problema foi solucionado pela legenda e o site opera normalmente. Segundo o PT, não houve apropriação ou perda de nenhuma informação.

“O site do PT teve sua ‘home’ criminosamente hackeada na madrugada deste dia 29 de janeiro”, publicou a legenda no site recuperado. “O site não foi invadido. Não houve apropriação, ou perda, de nenhuma informação. O site está operando normalmente, com acesso a todo o seu conteúdo”, afirma o texto.

Segundo o partido, a invasão em seu site “mantém a sucessão de sistemáticos ataques sofridos durante a campanha eleitoral, em especial”. “É a reação diante do alcance, do engajamento e do papel cumprido pelo site e o conjunto de ferramentas de comunicação integrada do PT”, finaliza a nota.

Com informações do Estadão