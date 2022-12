SINDSEMP-AM e Academia Top Life fazem campanha em favor do Natal do Janell Doyle

Dando continuidade às ações solidárias realizadas nos últimos meses, o Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas – SINDSEMP/AM e a Academia Top Life Pro – Parque 10 realizam a campanha Natal Solidário. A ideia é incentivar os servidores do MPAM, os alunos da academia e os cidadãos em geral a participarem desse gesto de solidariedade em favor das crianças e adolescentes atendidos pelo Lar Batista Janell Doyle.

De acordo com Leiliane Albuquerque, coordenadora da Academia Top Life Pro, “essa parceria representa uma união de esforços para fazer o bem àqueles que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade. O Lar Batista Janell Doyle tem um trabalho sério de resgate e redirecionamento, merecendo todo o apoio para que continue a transformar vidas e famílias. Todos os alimentos arrecadados serão destinados para a instituição”.

“A categoria de servidores do Ministério Público é, em sua essência, vocacionada para lutar por justiça e pelo amparo dos mais necessitados. Enquanto cidadãos, estamos motivados a ressignificar vidas e trazer esperança àqueles que mais precisam. Ações como essa têm o poder de inspirar cada vez mais pessoas a trilharem o caminho do amor ao próximo”, afirmou o presidente do SINDSEMP-AM, Marlon Bernardo.

Podem ser doados alimentos não perecíveis, brinquedos novos e kits de higiene. As doações podem ser entregues na Academia Top Life PRO do Parque 10.

Informações importantes:

– Doação: alimentos não perecíveis, brinquedos novos e kits de higiene

– Prazo para entrega: 20 de dezembro

– Local de entrega das doações: Academia Top Life Pro – Parque 10

